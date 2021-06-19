إثيوبيا والحرب في القرن الإفريقي

انتهجت إثيوبيا الحرب مع جيرانها في القرن الإفريقي ، حيث ساهمت في حرب تيغراي وجيشت جنودا من ارتيريا في هذه الحرب كما دخلت في نزاعات على أراض مع السودان وخلافات أوسع مع مصر بشكل خاص على سد النهضة . وفيما يلي لمحة عن بعض خلافات إثيوبيا الأبرز:

إريتريا

اتّسم تاريخ العلاقة مع إريتريا، بالدموية حيث كانت جزءا من إثيوبيا إلى حين انفصالها عام 1993، بعد حرب من أجل الاستقلال استمرت لعقود.

وخاض البلدان حربا أخرى عام 1998 أودت بحياة 80 ألف شخص، قبل الوصول إلى طريق مسدود. وعلى مدى 20 عاما، بقي البلدان في حالة عداوة، فيما فصلت قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بينهما.

وعام 2018، أقام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، سلاما مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي. ونال رئيس وزراء إثيوبيا الجديد على إثر ذلك جائزة نوبل للسلام.

لكن التقارب لم يفض إلى سلام في القرن الإفريقي.

وفي أواخر 2020، بعدما أرسل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قوات إلى إقليم تيجراي للإطاحة بالحزب الحاكم للإقليم الواقع في شمال البلاد، عبرت القوات الإريترية الحدود لدعم الجيش الإثيوبي.

وما زال الجنود الإريتريون في إثيوبيا بعد سبعة شهور، فيما يثير بقاؤهم وتورّطهم في فظائع ارتكبت في تيجراي تنديدا دوليا.

السودان

انجرّ السودان إلى نزاع تيجراي، في وقت يخيّم التوتر على العلاقة بين القوتين المتنافستين في القرن الإفريقي. وتدفّق عشرات آلاف اللاجئين من تيجراي غربا باتّجاه السودان. ورفض آبي أحمد عرضا من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، رئيس منظمة «الهيئة الحكومية للتنمية» «إيقاد» الإقليمية، للقيام بدور وساطة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في تيجراي، ما قوّض العلاقة بين الزعيمين.

وجاء الخلاف في وقت تعيد القوات الإثيوبية والسودانية، عسكرة منطقة زراعية متنازع عليها عند الحدود، ما أثار مخاوف من اندلاع نزاع أوسع، فيما تتقارب مصر مع السودان في معارضتهما لمشروع سد النهضة.

مصر

يعد مشروع «سد النهضة الإثيوبي الكبير» الملف الأكثر إثارة للخلاف في منطقة القرن الإفريقي الأوسع. ولا يوجد بلد أكثر معارضة من مصر، لمشروع السد المشيّد على أحد روافد النيل.

وتشدد إثيوبيا على أن مشروعها العملاق للطاقة الكهرومائية، يعد حقا من حقوقها السيادية، وسيوفر الطاقة لملايين المنازل. لكن القاهرة تصر على أن تحويل المياه لملء السد، سيؤدي إلى تقليص إمداداتها، ما يمثّل تهديدا وجوديا لمصر..

وفشلت سنوات من المفاوضات المدعومة من الخارج، بين إثيوبيا ومصر والسودان في تحقيق أي تقدّم.

الصومال

تعود النزاعات على الأراضي بين إثيوبيا والصومال، إلى أكثر من نصف قرن. وخاض البلدان حربين من أجل أوغادين، وهي منطقة شاسعة وقاحلة في أقصى شرق إثيوبيا، يتحدّث سكانها اللغة الصومالية. وغزتها الصومال في سبعينيات القرن الماضي في مسعى لانتزاعها بالقوة.

لكن الصومال انشغلت في السنوات الأخيرة، بأزماتها الداخلية العديدة: حرب أهلية وانهيار الدولة في تسعينيات القرن الماضي، ومجاعة وتمرّد مسلّح لحركة الشباب الإسلامية واضطرابات سياسية.

وأرسلت إثيوبيا قوات إلى الصومال في 2011 لمواجهة حركة الشباب، وسط مخاوف من احتمال اتساع رقعة الفوضى. وفي 2018، وقع آبي اتفاقا ثلاثيا مع قائدى إريتريا والصومال، لتحسين التنسيق بشأن الأمن الإقليمي.

لكن على أثر نزاع تيجراي، سحبت إثيوبيا بعض وحداتها من الصومال لتقاتل في الداخل، ما يقوّض الأمن بشكل إضافي، في البلد الأكثر هشاشة في القرن الإفريقي، بحسب محللين.