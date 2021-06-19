تعيين وزيرين في أفغانستان لوقف اتساع نفوذ طالبان

فيما أكد مسؤولون محليون أن طالبان استولت على ست مناطق أخرى على الأقل في البلاد، مما أجبر القوات الموالية للحكومة إما على الاستسلام أو إخلاء المناطق والفرار منها، أجرى الرئيس الأفغاني، أشرف غني تعديلا شمل وزارتي الدفاع والداخلية السبت، ويواجه وزيرا الدفاع والداخلية الجديدان الآن مجموعة من المشكلات التي تعصف بالبلاد، حيث يتسع نفوذ طالبان وتنسحب القوات الأجنبية من البلاد وتشهد القوات الموالية للحكومة انشقاقات جماعية. وذكر بيان رئاسي أنه تم ترشيح الجنرال، باسم الله محمدي ليكون وزيرا للدفاع، ليحل محل أسد الله خالد، الذي كان يتولى المنصب منذ عام 2018. كما تم ترشيح عبد الستار مرزاكوال ليكون وزيرا للداخلية، وسيكون الإثنان وزيرين للدفاع والداخلية بالوكالة، حتى إقرارهما من قبل البرلمان، ويأتي تعيين الوزيرين، وسط فوضى على الجبهات، حيث تسقط مناطق في أيدي طالبان بشكل يومي.



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