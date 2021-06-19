بوتين يعد بإنفاق المليارات لتحسين معيشة الروس

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، وعوداً برصد مليارات الروبلات لتحسين معيشة الروس.وتحدث بوتين لنحو ساعة أمام مئات من كبار المسؤولين المجتمعين في موسكو لمناسبة انعقاد مؤتمر عام لحزب "روسيا الموحدة" الممسك بالسلطة.

وقال الرئيس الروسي إن "برنامج الحزب- الزعيم يجب أن يكون برنامج الشعب".

وفي كلمة قطعها التصفيق مراراً، اقترح الرئيس الروسي استثمار عشرات المليارات من الروبل في تحسين قطاع النقل العام والطرقات والبنى التحتية، إضافة إلى تجديد المدارس أو تنظيف الأنهر.

وقال إنّ "أسرة ميسورة ومتينة، مع أطفال، هي مستقبل روسيا"، في انعكاس لتبنيه "القيم الأسرية" ولهدفه بمواجهة التراجع الديموغرافي الذي تعانيه روسيا.

ودعا بوتين إلى إطلاق مشروع بكلفة لا تقل عن مئة مليار روبل (1,1 مليار يورو) من أجل تعزيز "نظام العلاج الصحي والتعافي".

كما دعا الجميع إلى الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد. وقال "أكرر: الأفضل تلقي اللقاح من الإصابة بالمرض".