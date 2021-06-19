إبراهيم رئيسي يتعهد بـ “تشكيل حكومة مزدهرة وثورية ومناهضة للفساد”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 08:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 8:25 مساءً

تعهد الرئيس الإيراني المنتخب ​إبراهيم رئيسي​، بـ “تشكيل حكومة مزدهرة وثورية ومناهضة للفساد”، مؤكدا أنه سيتحرك نحو “توسيع العدالة باعتبارها المهمة المركزية”.

وتوجه رئيسي بـ “الشكر والتقدير لكل المرشحين في ​الانتخابات الرئاسية​ سواء من انسحبوا منها أو من خاضوا التنافس حتى النهاية”، مشدداً على أنه “سيستفيد من وجهات نظرهم الثمينة في إدارة البلاد”.

وكان وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، أعلن أن “نسبة الإقتراع في الإنتخابات الرئاسية في إيران بلغت 48.8 %، حيث وصل عدد المشاركون إلى 28 مليونا و933 ألفا”. ولفت إلى أن “المرشح إبراهيم رئيسي حصل على 17 مليونا و950 ألف صوت من أصوات الناخبين، أي ما نسبته 62%”.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية، قالت اليوم السبت، إن الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي يجب أن يُحاكم بسبب تورطه في جرائم ضد البشرية وتصفية معارضين، واصفة فوز رئيسي برئاسة إيران بـ ”الذكرى المُرة“.