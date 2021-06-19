سلطنة عمان تعيد فرض إجراءات الإغلاق المشددة بعد تصاعد إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 08:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعادت سلطنة عمان فرض إجراءات الإغلاق المشددة بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع نقص حاد في أسرة المستشفيات وسط انتشار متغيرات فيروس كورونا شديدة العدوى .

قالت اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان، السبت، إن السلطنة ستعيد فرض حظر التجول وستعلق جميع الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة صباحا بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19.

وقالت اللجنة في بيان إن الحظر الذي سيبدأ يوم الأحد سيقيد حركة الأفراد والمركبات باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل.

واتجهت الإصابات في عمان للارتفاع منذ يناير وسط زيادة ملحوظة منذ تراجعها في أوائل مايو. وشهدت الدولة الخليجية أبطأ حملة تطعيم في المنطقة بسبب صعوبات الشراء.

وأشارت أحدث أرقام وزارة الصحة، الخميس، إلى أن البلاد سجلت 2015 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 242723 بينما بلغ إجمالي الوفيات 2626 وفاة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر مسؤولو الصحة العمانيون من وجود نقص حاد في أسرة المستشفيات وسط انتشار متغيرات فيروس كورونا شديدة العدوى والتأخر في طرح اللقاح وتخفيف القيود على الحركة.

تضاعفت الحالات في البلاد أكثر من ثلاثة أضعاف منذ مطلع الشهر الماضي، حيث سجلت السلطات أكثر من 2000 حالة جديدة و 33 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

حتى الآن، تلقى 8.5٪ فقط من سكان عمان، البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا.