شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: العمل المتواصل مع الأمم المتحدة يحقق الاستقرار بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تطلعه لمواصلة العمل والتشاور والتنسيق بين الجامعة العربية والأمم المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين ويحقق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية.

وأفاد البيان الصادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم بأن أبو الغيط وجّه رسالة تهنئة إلى أنطونيو جوتيريش بمناسبة إعادة انتخابه أمينًا عامًا للأمم المتحدة، مُعربًا عن تقديره للشراكة متعددة الجوانب التي تربط بين الجامعة العربية والأمم المتحدة.