عبدالله بن زايد ووزير خارجية المالديف يبحثان العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وعبدالله شاهد وزير خارجية المالديف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي – أيضا مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما بحث الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وسبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لضمان إيصال لقاح المرض إلى الدول كافة، بما يسهم في تسريع وتيرة التعافي من الجائحة.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة عبدالله شاهد، مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والمالديف، والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.