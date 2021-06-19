سياسي إيراني يحذر رئيسي من القضاء على الإصلاحيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر السياسي الإيراني محمد رضا عارف السبت، من خطورة القضاء على الإصلاحيين، وذلك بعد فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات.

ووجه عارف رسالة إلى رئيسي بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، قائلا: "لا تدع تيارًا سياسيًا يعتبر نفسه مستبعدًا من السياسة"، في إشارة إلى الإصلاحيين الذين خسروا الانتخابات بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور الشهر الماضي للمرشحين.



وأضاف عارف، وهو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام ورئيس مؤسسة الأمل الإصلاحية: "أن محاولة القضاء على تيار سياسي لها عواقب وخيمة على النظام".

وكانت بعض الأحزاب الإصلاحية الإيرانية، أعلنت إنه ليس لديها مرشح في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الجمعة، ورفضت دعم المرشح المعتدل عبد الناصر همتي، فيما دعمته بعض القوى الإصلاحية بزعامة محمد خاتمي الرئيس الأسبق.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية.

وقال فضلي خلال مؤتمر صحفي بمبنى وزارة الداخلية الإيرانية إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 28 مليونا و933 ألفا بنسبة بلغت 48.8% "، مضيفاً إن "إبراهيم رئيسي حصل على 17مليوناً و926 ألف صوت بنسبة 62%"، مشيراً إلى أن "الأصوات الباطلة بلغت 3 ملايين و726 ألف صوت".