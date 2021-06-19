صُنعت بمصر.. السيسي يتفقد المدرعة "متعددة المهام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، عدداً من المركبات المدرعة مُتعددة المهام التي تم تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة المصرية.

وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بالإضافة إلى عدد من قادة الجيش المصري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بكافة أفرع القوات المُسلحة المصرية، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر الجيش المصري طبقاً لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح.





وأضاف، أن الرئيس السيسي استمع إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة للمركبات متعددة المهام بدءاً من مرحلة التصميم، وإجراء الاختبارات المعملية، حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي، والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة.