تحرك مصري لتثبيت تهدئة غزة.. وقف البالونات الحارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر فلسطيني، اليوم السبت، عن قرار الفصائل الفلسطينية وقف البالونات الحارقة بجهود مصرية ضمن مباحثات ترمي لإعادة فتح المعابر.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": إن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وقف فعاليات الأدوات الخشنة قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة لمدة أسبوع بناء على جهود مصرية.



وذكر المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، أنه إذا لم تعد إسرائيل الأمور إلى ما قبل 10 مايو/أيار الماضي (أي قبل التصعيد الأخير) لا سيما فتح معابر غزة، سيعاد إطلاق بالونات حارقة بكثافة أعلى.

ووفق المصدر؛ فإن مصر تكثف جهودها مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة وعدم انفجار الأمور مجددا، خاصة مع استمرار أزمات غزة، ومع توجه إسرائيل للرد على البالونات بغارات جوية.

ومنتصف الشهر الجاري، كشف مصدر فلسطيني عن استئناف استخدام "الأدوات الخشنة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وفي حينه قال مصدر مطلع، لـ"الخليج 365"، إن استئناف هذه الأدوات يأتي للمطالبة بإلزام إسرائيل بالتفاهمات التي كانت مقررة قبل موجة التصعيد الأخيرة (قبل 11 مايو/أيار)، ويشمل ذلك فتح مساحة الصيد ومعابر غزة وإدخال الأموال القطرية.

وأغلقت إسرائيل معبري كرم أبوسالم (التجاري) وإيرز/بيت حانون (المخصص للأفراد) في 10 مايو وأعادت فتحهما جزئيا للحالات الإنسانية بعد وقف التصعيد، ولكن استمر منع التصدير وإدخال مختلف البضائع لغزة ما أصاب الحركة الصناعية والاقتصادية بشلل كبير.