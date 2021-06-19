تأييد حكم بسجن الفنان أحمد فلوكس في قضية سب سيدة أعمال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيدت محكمة مصرية، السبت، حكما قضائيا بسجن الفنان أحمد فلوكس لمدة سنة واحدة مع دفع غرامة في قضية سب سيدة أعمال.

وقررت محكمة جنح مستأنف العجوزة في القاهرة تأييد الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس أسبوعا وغرامة 200 جنيه، لاتهامه بسب وإزعاج سيدة الأعمال المصرية ياسمين عزت.

بحسب وسائل الإعلام المصرية، كانت ياسمين عزت، التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة سابقة بمنتخب مصر لكرة السلة، أقامت دعوى قضائية ضد أحمد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية.

وذكر دفاع سيدة الأعمال أن الواقعة بدأت بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشهرته أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني عليها عن طريق واتساب، فتم التقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت التي فحصت الهاتف الخاص بالمجني عليها، وتبين صحة البلاغ، وتم إرسال الشكوى إلى نيابة العجوزة وفقًا لاختصاصها، فقررت إحالة القضية للمحاكمة.

وجاء حكم المحكمة المصرية غيابيا بحبس أحمد فلوكس أسبوعا مع الشغل وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وألزمته بأن يؤدي لسيدة الأعمال مبلغ 1000 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومصروفات الدعوى المدنية و50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

وتقدم أحمد فلوكس بمعارضة على الحكم الصادر ضده بالسجن غيابيا، بعد أن دفع الكفالة المالية المقررة.