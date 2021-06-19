المملكة السعودية توضح شروط "المحرم" لأداء حج 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، السبت، عن شروط "المحرم" لأداء مناسك الحج لهذا العام.



وقالت "صحيفة عكاظ" المحلية السعودية: "أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه لا يمكن إضافة الخال أو العم كمَحرَم للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج لهذا العام، مشيرة إلى أنه لا يُتاح إضافة مَحرَم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن)، معللة ذلك لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب".

وأضافت أنه "لا يتم قبول بيانات المَحرَم إلا إذا كان مسجلا في البوابة الإلكترونية للراغبين بالحج، وأنه لا استثناء للشخص غير المتقدم لتسجيله كمحرم".

وأكدت الوزارة، أن التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج، مؤكدة أنه في حال تسجيل المرأة لرغبتها في الحج دون محرم، ورغبتها بالتعديل وإضافة مَحرَم مسجل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، يمكن لها الإضافة وتعديل بيانات المحرم ابتداء من 14 ذو القعدة عند ظهور نتائج المقبولين في الحج.

وأوضحت الوزارة أن "تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في نفس طلب التسجيل، فيما يمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح في المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات.. وأن الباقة فردية، ولا يمكن لشخصين أو أكثر التسجيل في نفس الباقة".

إلى ذلك، أكدت السعودية اكتمال توظيف منظومتها التقنية بمشاركة الجهات المعنية في خدمة ضيوف الرحمن لأداء موسم حج هذا العام في ظروف صحية آمنة.

وذلك وفق الخطة الاستراتيجية التي تراعي محدودية الأعداد المسموح لها بأداء مناسك الحج وسط الظروف الاستثنائية، وذلك لمنع انتشار جائحة كورونا بين الحشود الكبيرة التي يصعب فيها تحقيق التباعد المكاني بين أفرادها، وقبل ذلك تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الوزارة حرصت -بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية- على تقديم أفضل الخدمات وتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها في موسم الحج إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.