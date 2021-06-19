السلطات الروسية تعلن أن طائرة مدنية تنقل مظليين تحطمت قرب مطار في سيبيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الروسية، أن طائرة مدنية تنقل مظليين تحطمت، السبت قرب مطار في سيبيريا، ما أسفر عن أربعة قتلى و15 جريحا.



وقالت لجنة التحقيق المسؤولة عن التحقيقات في روسيا، في بيان، إن الطائرة، وهي من طراز الـ 140 أقلعت من مطار تاناي وكانت تقل 19 شخصا، وتحطمت في منطقة كيميروفو الصناعية والمنجمية في قلب سيبيريا.

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية عن النيابة العامة في المنطقة قولها، إن تعطل أحد محركي الطائرة تسبب بالحادث.

ونشرت لجنة التحقيق صورة لحطام الطائرة وسط حقل شوهدت فيه سيارة إسعاف، وفتحت تحقيقا في "مخالفات قواعد السلامة".

وقال حاكم منطقة كيميروفو سيرغي تسيفيليوف على حسابه على "إنستقرام" إن أربعة من المصابين في حالة خطرة، وأصيب 11 آخرون بجروح "متوسطة الخطورة".

وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس" قال متحدث باسم المستشفى الذي يعالج فيه المصابون بجروح خطيرة إنه تم إجلاؤهم في مروحية من مكان الحادث.