شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى ومفقودان بانهيار مدرسة قيد الإنشاء في بلجيكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ف ب

لقي ثلاثة عمال بناء مصرعهم واعتبر اثنان في عداد المفقودين السبت، غداة انهيار جزئي في موقع لبناء مدرسة في مدينة أنتويرب في بلجيكا.

وكتبت إدارة مكافحة الحريق على تويتر أنّه تم العثور على ثلاث جثث تحت الركام.

وأضافت أنه "رغم هذه الحصيلة المروعة، تتواصل عملية الإغاثة بدون توقف لإنقاذ الشخصين المفقودين".

وأفادت الشرطة لوسائل إعلام محلية بأنّ اثنين من الضحايا الثلاث يتحدران من البرتغال ورومانيا، ولم تتضح على الفور جنسية الشخص الثالث.

وأصيب تسعة أشخاص في الحادث الذي وقع بعد ظهر الجمعة، والمدرسة قيد الإنشاء.

ولم يتبين سبب الحادث على الفور، ومن المتوقع أن يزور الملك فيليب موقع الحادث السبت.