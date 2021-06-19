شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة أولى لـ «المؤتمر حول مستقبل أوروبا» بدون مشاركة مواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب

عقد المؤتمر حول مستقبل أوروبا السبت أول جلسة عامة له في ستراسبورغ بفرنسا، على أمل التمكن من تحفيز المواطنين الذين لا يزال انخراطهم حتى الآن محدوداً، على المشاركة في هذا المؤتمر الاستشاري الواسع النطاق حول مستقبل الاتحاد الأوروبي.

وقال النائب الأوروبي الليبرالي البلجيكي الجنسية غي فيرهوفشتات من قاعة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، إن "هذا المؤتمر هو تجربة فريدة"، وسبق أن استضاف البرلمان الأوروبي في التاسع من أيار/مايو حفل إطلاق هذا المؤتمر بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحدث يومها عن حدث "غير مسبوق" من أجل "تصور مستقبلنا" للسنوات العشر المقبلة.

وأوضح فيرهوفشتات منسّق وفد البرلمان الأوروبي، أن المواطنين سيعبرون في البداية عن تمنياتهم قبل إحالة الأمر إلى البرلمان الذي سيضع "اقتراحات ملموسة وإصلاحات" يحيلها بدوره على هيئات الاتحاد الأوروبي لتنفيذها.

من جهتها قالت سكرتيرة الدولة البرتغالية للشؤون الأوروبية باولا زاكارياس التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: "يجب أن نجعل هذا المؤتمر ناجحاً. يجب أن نحصل على نتائج ملموسة في النهاية".

في المقابل، تجري حالياً عملية اختيار 108 مواطنين يُفترض أن يشاركوا أيضاً في الجلسات العامة، لكنهم لن يشاركوا في الأعمال إلا بعد الصيف، الأمر الذي أثار انتقادات.