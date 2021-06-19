الولايات المتحدة تسحب أعدادًا كبيرة من قواتها في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

يعمل الجيش الأمريكي على خفض عدد قواته وأنظمة الأسلحة المتقدمة التي يعمل بها في الشرق الأوسط بصورة حادة؛ نظرا لتركيزه على التهديدات من روسيا والصين، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن.

وبدأت وزارة الدفاع "بنتاجون" الشهر الجاري في سحب حوالي ثماني منظومات مضادة للصواريخ من طراز "باتريوت" من دول من بينها العراق والكويت والأردن والسعودية، وفقا لمصادر مطلعة على القرار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أنه تم سحب منظومة أخرى مضادة للصواريخ، تعرف باسم منظومة دفاع في المناطق ذات الارتفاعات العالية الطرفية "ثاد" من السعودية، كما يجري تقليل عدد أسراب المقاتلات النفاثة المخصصة للمنطقة.

وتمثل هذه الخطوة عودة إلى مستويات القوات التقليدية بعد زيادة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لها عقب ضرب طائرات إيرانية مسيرة منشأة نفطية سعودية عام 2019. وواصلت جماعة الحوثي اليمنية التي يعتقد أنها مدعومة من إيران مثل هذه الهجمات خلال العام الجاري.