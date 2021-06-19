"تحتاج بعض الوقت".. مستشار "التعليم العالي" يكشف موعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الدراسة في الجامعات الحكومية المصرية، مضيفًا أن لجان المجلس الأعلى للجامعات بدأت في التواصل مع الجامعات، لوضع القواعد الخاصة بتطبيق نظام الساعات المعتمدة الجديد.

وأوضح عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الكليات ستبدأ في تعديل لوائحها الخاصة بنظام التعليم، ثم يتم عرض تلك اللوائح بعد تعديلها على المجلس الأعلى للجامعات للحصول على الموافقة اللازمة لبدء الدراسة بالنظام الجديد، وهو ما يحتاج لبعض الوقت.

مؤكدًا أن الجزء الأهم لبدء تطبيق نظام التعليم الجديد هو الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وهو ما حدث بالفعل.

يذكر أن النظام الجديد للتعليم الجامعي أو نظام الساعات المتعددة يعتمد على عدد ساعات معينة لازمة للتخرج، أو الانتقال من سنة دراسية لأخرى.

وقال وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، إن النظام ينطبق على الطلاب الجدد الملتحقين بعد إقرار هذه التعديلات، أما بالنسبة للطلاب المقيدين في كليات بالفعل لا تسمح بنظام الساعات المعتمدة سيتوجب عليهم استكمال الدراسة، وفقا للنظام التقليدي بعدد السنوات.

وصرح وزير التعليم العالي، بأنه سيتم إعادة النظر في السنوات الدراسية، وفقًا للساعات أو النقاط المعتمدة، لافتًا إلى أن الحصول على الحد الأدنى من الساعات للحصول على الدرجة العلمية.

وأكد أنه وفق النظام الجديد لا يجوز التبديل بين الأنظمة التعليمية المختلفة، لافتًا إلى أن لكل كلية طبيعة دراسة وحساب عدد الساعات المعتمدة، والفروق بين النظري والعملي تشمل التخصصات أيضًا.

وتابع: "بحساب الساعات المعتمدة لن يتخرج طالب من كلية التجارة قبل 3 سنوات والهندسة قبل 4 سنوات".

وقال إن مصر تأخرت في تطبيق نظام الساعات المعتمدة عن العالم، لافتًا إلى أن نظام الساعات المعتمدة سيدفعنا إلى إعادة النظر في كل المناهج بكل الكليات.

وأكد أن المصروفات كما هي ولن تزيد في نظام النقاط المعتمدة، لأنه يخضع لمعايير عالمية تضمن مصلحة الطالب.

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https://www.masrawy.com/news/education-universityeducation/details/2021/6/19/2042593/