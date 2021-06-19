السيسي يبحث خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات أفرع القوات المُسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي خطة القيادة العامة لتطوير ورفع كفاءة القوات بجميع أفرع القوات المُسلحة، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل لكافة عناصر القوات المُسلحة طبقاً لأحدث التقنيات في مجال التدريب والتسليح.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من قادة القوات المسلحة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي ناقش - خلال الاجتماع - آخر تطورات مُشاركة بعض عناصر القوات المسلحة في مبادرة (حياة كريمة)، والتي تستهدف تطوير الريف المصري على عدة مراحل، ومدى مساهمة القوات المسلحة بالتعاون مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذ أسرع معدلات قياسية لإنهاء أكبر قدر ممكن من عملية التطوير في جميع القرى المصرية باستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

وأكد الرئيس أهمية تنفيذ تلك المبادرة وفقاً للمخطط الزمني؛ مما يعود بالنفع المباشر على المواطنين؛ ويسهم في تحقيق عملية التنمية المستدامة لكل المراكز والقرى على مستوى الجمهورية.

وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تفقد عددًا من المركبات المدرعة مُتعددة المهام التي جرى تصنيعها بإمكانات القوات المسلحة، في حضور القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس الأركان، ومدير إدارة المركبات، حيث استمع إلى شرح تفصيلي لمراحل التصنيع المختلفة بدء من مرحلة التصميم وإجراء الاختبارات المعملية، مرورًا بمراحل إقرار التصميمات حتى الوصول لمرحلة المنتج النهائي، والذي روعي في إنتاجه تحقيق أعلى معايير الجودة.