بحضور المحافظ.. إطلاق مبادرة "قنا بلا خصومات ثأرية" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

تحت شعار "قنا بلا خصومات ثأرية" عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث الأسباب الرئيسية لانتشار ظاهرة الخصومات الثأرية فى المجتمع، والتعرف على المعوقات التى تحول دون الوصول إلى مجتمع خالي من الخصومات الثأرية.

كما جرى مناقشة عدد من المقترحات والحلول التى تساهم فى الحد من انتشار ظاهرة الثأر، والقضاء عليها تماما مستقبلا، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ،وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المدن ورجال الدين.

وأوضح محافظ قنا أن هذا الاجتماع هو الأول فى سلسلة اجتماعات مُزمع عقدها بشكل دوري خلال الفترة المقبلة لبحث هذه القضية من جميع النواحى بمشاركة جميع الأطراف المعنية للوصول إلى وضع خارطة طريق تشمل خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تضمن القضاء على هذه الظاهرة ، ووضع حل جذرى لها، مؤكدا أن هدفنا الأول هو منع وقوع حوادث الثأر من خلال التوعية،وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية القائمة ، مشيرا إلى ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود سواء من قِبل المؤسسات الحكومية أو من قِبل العائلات المتخاصمة خاصة وأن الثأر يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية.

وخلال الاجتماع عرض الحضور عددا من مقترحاتهم والتى كان من أبرزها إعداد قاعدة بيانات بالخصومات الثأرية القائمة للاعتماد عليها فى إنهاء هذه الخصومات وكذلك تفعيل دور لجان المصالحات الفرعية والعامة للقضاء على الخلافات قبل تفاقمها بالإضافة إلى دور رجال الدين الإسلامي والمسيحى فى التوعية بأضرار الثأر الشرعية والتنموية، إلى جانب تفعيل الأنشطة الثقافية التى تتناول قضايا الثأر ومخاطره.

وفى ختام الاجتماع وجه محافظ قنا الأجهزة التنفيذية بإعداد تقرير حول دور كل مؤسسة فى علاج قضية الثأر تمهيدا للبدء فى تطبيقها.

يُذكر أن محافظة قنا بالتعاون مع مديرية الأمن ولجان المصالحات نجحت فى إنهاء ١٣٢ خصومة ثأرية خلال الفترة الماضية .