أعلنت الدفاعات السعودية ، بعد ظهر السبت، عن اعتراضها لمسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي صوب خميس مشيط، ما يرفع عدد المسيرات الحوثية التي تم اعتراضها اليوم إلى 9 طائرات. وقال التحالف إن "تصعيد ميليشيات الحوثي المتعمد والممنهج ضد اليمنيين يمثل جرائم حرب". وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير 7 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المنطقة الجنوبية. وقال التحالف إن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت للمحاولة العدائية، مشيرا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب. وأكد التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه خميس مشيط. وشدد التحالف على "إحباط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".



كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تتصدى لـ 9 مسيرات حوثية في ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.