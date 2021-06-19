إصابات قياسية بمتحور "دلتا" في موسكو

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تثير سرعة تفشي المتحوّر "دلتا" من فيروس كورونا المستجد قلقا متزايدا في دول عدة حول العالم.

وتعتبر هذه السلالة المتحورة من الفيروس أسرع انتشارا من غيرها. وقد أعلنت العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، تسجيل عدد قياسي من الإصابات بكوفيد-19 لليوم الثاني على التوالي.

وسجّلت المدينة 9120 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد قياسي جديد للإصابات لليوم الثاني، بحسب بيانات حكومية، وذلك بعد يوم من تسجيلها 9056 إصابة.

وكانت المدينة تسجّل نحو 3000 إصابة يوميا قبل أسبوعين فقط، فيما أشار رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إلى أن المتحوّر "دلتا" مسؤول عن نحو 90 في المئة من الإصابات الجديدة.

تأتي موجة الإصابات الجديدة في وقت يفترض أن تستضيف ثاني مدن روسيا سان بطرسبورغ، التي تعد أسوأ بؤرة للفيروس بعد موسكو، ثلاث مباريات في إطار بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدو، بما في ذلك مباراة الدور ربع النهائي في الثاني من يوليو المقبل، والتي يتوقع أن تستقطب الآلاف من جماهير كرة القدم الأوروبية.

ويسارع المسؤولون الروس لإعادة فرض قيود لاحتواء الوباء وتوفير أسرّة جديدة مخصصة لمرضى كوفيد.

وأعلنت سان بطرسبرغ الاثنين تشديد القيود بما في ذلك حظر بيع الطعام في مناطق تجمّع المشجّعين خلال مباريات بطولة أمم أوروبا.

واتّخذت تدابير أكثر صرامة في موسكو حيث أعلن سوبيانين الجمعة إغلاق موقع تجمّع المشجّعين في المدينة فيما منع تجمّع أكثر من ألف شخص وعلّق جميع المناسبات الترفيهية الحاشدة.