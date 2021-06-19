"الصحة العالمية" تعلن انتهاء تفشي فيروس قاتل في دولة أفريقية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، انتهاء تفشي فيروس قاتل في إحدى الدول الأفريقية جنوب الصحراء.

وظهر فيروس "إيبولا" في جنوب شرق غينيا في فبراير الماضي وأصاب 16 شخصا وأودى بحياة 12.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان "استنادا للدروس المستفادة من تفشي المرض في 2014-2016 ومن خلال جهود التصدي السريعة والمنسقة... تمكنت غينيا من السيطرة على تفشي المرض ومنع انتشاره خارج حدودها".

بدوره، قال وزير الصحة الغيني ريمي لاما، في مؤتمر صحفي في العاصمة كوناكري "نعلن رسميا نهاية تفشي الإيبولا في غينيا".

وتمكنت السلطات الصحية من التحرك سريعا لمواجهة عودة ظهور الفيروس الذي يسبب نزيفا حادا وفشلا في الأعضاء وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم وذلك بعد الدروس المستفادة من تفشي المرض في السابق في غينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وتسبب فيروس إيبولا في الفترة من 2014 إلى 2016 في وفاة 11300 مريض معظمهم في غينيا وسيراليون وليبيريا.