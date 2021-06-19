نتائج أولية لـ«الرئاسية الإيرانية» تشير لفوز إبراهيم رئيسي

طهران ـ وكالات: أشارت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى فوز القاضي إبراهيم رئيسي، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن رئيسي هو الرئيس المنتخب لإيران وعلى الجميع العمل معه من الآن فصاعدا.

وأضاف في تصريحات بعد يوم من تصويت الملايين في السباق الانتخابي أن رئيسي سيقود إيران بشكل جيد.

وقال ظريف أمام منتدى دبلوماسي في منتجع أنطاليا التركي إن القضايا المطروحة في محادثات إيران النووية مع القوى الغربية ليست عصية على الحل وإنه يأمل في تحقيق نتيجة قبل أغسطس.

كما صرح مسؤول بوزارة الداخلية الإيرانية بأن إبراهيم رئيسي متقدم في انتخابات الرئاسة.

وقال المسؤول في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون إن رئيسي حصل على 17.8 مليون صوت. وأضاف أن أكثر من 28 مليون إيراني أدلوا بأصواتهم من بين 59 مليونا لهم حق الانتخاب.

ونقلت وسائل إعلام عن عبد الناصر همتي، المرشح ومحافظ البنك المركزي السابق، قوله في رسالة “آمل من حكومة جنابكم الكريم ومن خلال التدابير والإجراءات على الساحة الداخلية والخارجية وبقيادة سماحة آية الله السيد خامنئي قائد الثورة الاسلامية، أن تحقق السمو والرفعة للجمهورية الإسلامية وللشعب الإيراني حياة أفضل مفعمة بالاستقرار والرخاء”.

وهنأ الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون “الرئيس الذي انتخبه الشعب” دون أن يذكر رئيسي بالاسم.

وقال روحاني “نظرا لأنه لم تعلن بعد النتيجة الرسمية فإنني سأرجئ التهنئة الرسمية. لكن من الواضح من الذي حصل على الأصوات”. وهنأ مرشحون آخرون رئيسي. ولم يستعرض رئيسي برنامجا سياسيا أو اقتصاديا مفصلا خلال حملته الانتخابية لكنه أيد إحياء الاتفاق النووي، وهو تطور سيؤدي إلى تخفيف العقوبات الأميركية التي أنهكت الاقتصاد.