السعودية تسجل 1153 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و13 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

سجلت المملكة العربية السعودية 1153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية في إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة بثتها وكالة الأنباء السعودية / واس / تعافي 1145 حالة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 11045 منها 1496 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 473112 حالة، وعدد حالات التعافي 454404 والإجمالي الوفيات 7663 حالة كما تم إجراء 77831 فحصا مخبريا.