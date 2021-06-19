حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة من أكبر المناصرين لأوضاع اللاجئين حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الامارات كانت وستظل من أكبر المناصرين والداعمين لأوضاع اللاجئين حول العالم.



وقال إن المساهمة في إيجاد الحلول المبتكرة والملائمة لتداعيات اللجوء، والحد من آثارها الإنسانية والتنموية مبدأ ثابت في نهج الإمارات بفضل توجيهات رئيس الدولة، ودعم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونوه في هذا الصدد بالعديد من المبادرات المبتكرة التي تبنتها الإمارات مؤخرا للمساهمة في تحسين أوضاع اللاجئين، والتي من أهمها الحملة الصحية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حاليا لتطعيم اللاجئين في الأردن والعراق ضد فيروس كوفيد-19، لحمايتهم من الجائحة والتصدي لتفشي الوباء داخل مخيماتهم وخارجها، هذا بالإضافة إلى مبادرة التعليم عن بعد والمدرسة الرقمية التي تم تطبيقها في عدد من الدول المستضيفة للاجئين، وذلك بهدف دعم العملية التعليمية لأبناء اللاجئين من خلال إيجاد وسائل تعليمية ذكية ومرنة لمواجهة التحديات التي تعيق مسيرتهم في التحصيل الأكاديمي بسبب ظروف اللجوء.

وأضاف الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في تصريح بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يصادف 20 يونيو "إن المبادرات النوعية التي تضطلع بها الدولة لدعم قدرات اللاجئين تعزز الجهود الدولية لتخفيف وطأة المعاناة التي يواجهونها بسبب أوضاعهم الاستثنائية، وتعمل على توفير ظروف حياة أفضل لهم".