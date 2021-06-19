شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا تعلن رسمياً انتهاء تفشي فيروس إيبولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوناكري - رويترز

أعلنت كلٌّ من وزارة الصحة في غينيا، ومنظمة الصحة العالمية، السبت، انتهاء تفشي فيروس إيبولا الذي بدأ في جنوب شرق البلاد في فبراير/شباط، وأصاب 16، وأودى بحياة 12.

وقال وزير الصحة ريمي لاما في مؤتمر صحفي بالعاصمة كوناكري: "نعلن رسمياً نهاية تفشي الإيبولا في غينيا".

وتمكنت السلطات الصحية من التحرك سريعاً لمواجهة عودة ظهور الفيروس الذي يسبب نزيفاً حاداً وفشلاً في الأعضاء، وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم، وذلك بعد الدروس المستفادة من تفشي المرض في السابق في غينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

من جهته قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في بيان: "استناداً للدروس المستفادة من تفشي المرض في 2014-2016، ومن خلال جهود التصدي السريعة والمنسق، تمكنت غينيا من السيطرة على تفشي المرض ومنع انتشاره خارج حدودها".

وتسبب فيروس إيبولا في الفترة من 2014 إلى 2016 بوفاة 11300 مريض، معظمهم في غينيا وسيراليون وليبيريا.