شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن وهاريس يناشدان الأمريكيين المسارعة بالحصول على اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، الأمريكيين بالحصول على اللقاحات الواقية من فيروس "كورونا"، وذلك مع تزايد احتمالات الإخفاق في تحقيق هدف بايدن بتحصين 70 بالمئة من البالغين قبل الرابع من يوليو/تموز.

وقال بايدن في تصريح بمن البيت الأبيض: "تحركوا الآن. تحركوا الآن"، داعياً الأفراد غير الحاصلين على اللقاح إلى التحدث إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين حصلوا على اللقاحات، وكذلك أطبائهم.

وأضاف بايدن أن عدد الوفيات والمرضى بالمستشفيات يتراجع "بشكل كبير في المناطق التي يحصل سكانها على اللقاح".

وفي حال استمرار وتيرة التطعيم على المستوى الحالي، فإن الولايات المتحدة ستخفق على الأرجح في تحقيق هدف بايدن بتحصين 70 بالمئة من البالغين بجرعة واحدة على الأقل قبل الرابع من يوليو/تموز الذي يوافق يوم عيد الاستقلال في أمريكا.

ووصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات في أمريكا حتى يوم الجمعة إلى 65.1 بالمئة، وكانت النسبة قد زادت بأقل من واحد بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومع ذلك، يقول مسؤولون إن حملة بايدن لتسريع التطعيم منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني، تؤتي ثمارها، مشيرين إلى تراجع عدد الإصابات والوفيات ومرضى الفيروس بالمستشفيات إلى أدنى مستوياتها منذ ظهور الوباء في مطلع العام الماضي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الجمعة قبيل كلمة بايدن، إن الولايات المتحدة أعطت 300 مليون جرعة خلال 150 يوماً.

وتجاوزت الولايات المتحدة قبل أيام حاجز 600 ألف وفاة بفيروس كورونا، ولا تزال الولايات المتحدة تسجل أكبر عدد وفيات بالفيروس في العالم رغم أن دولاً أخرى، مثل البرازيل وبريطانيا وروسيا، تسجل معدلات وفيات أكبر قياساً إلى عدد سكانها.