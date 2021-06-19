«التحالف» يدمر 7 طائرات حوثية مفخخة في اتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية للسعودية.

وقال التحالف إن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيّرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت للمحاولة العدائية، مشيراً إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب، وأكد التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وأعلن التحالف، في وقت سابق، تدمير طائرة مسيّرة أطلقتها مليشيا ت الحوثي في اتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة، وأوضح التحالف، في بيان، أن «محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية».