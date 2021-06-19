شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل وماكرون يحذران من تفشي الوباء مجدداً بسبب بطولة أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - أ ف ب

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توخي الحذر خلال مباريات أوروبا لكرة القدم في مواجهة متحور "دلتا" شديد العدوى، وحذرا من تفشي الوباء مجدداً في القارة الأوروبية.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي قبل عشاء عمل في برلين مع رئيس الدولة الفرنسية: "لا يمكننا التظاهر بأن وباء كورونا قد انتهى".

واللقاء بين ماكرون وميركل واحد من آخر الاجتماعات قبل انتهاء حكم المستشارة الذي استمر 16 عاماً، في الخريف.

وأضافت ميركل: "عندما أرى الملاعب ممتلئة في دول أوروبية أخرى، أشعر ببعض خيبة الأمل"، في إشارة واضحة إلى المجر بقيادة القومي فيكتور أوربان، الدولة الوحيدة التي نظمت مباريات بدون أن تفرض أي إجراءات وقائية في هذا الدوري.

ورداً على سؤال عن المخاطر المحتملة المرتبطة بالدور قبل النهائي والنهائي المقرر إجراؤه في ويمبلي ببريطانيا حيث تسبب متحورة دلتا في زيادة عدد الإصابات، وعد ماكرون بالتزام "يقظة كبيرة".

ورئيس الدولة الفرنسي هو أول زعيم أجنبي يُدعى إلى العاصمة الألمانية هذا العام، بسبب الأزمة الصحية.

وهدف الاجتماع هو التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي في 24 و25 حزيران/يونيو، وكذلك البحث في تطور الوباء خصوصاً، والخلافات مع تركيا وروسيا والانتعاش الاقتصادي.

وأكد ماكرون أن تنفيذ خطة الإنعاش "أولوية من أجل العودة إلى مسار النمو لما قبل الأزمة" ربما حوالي 2022.

وتم تعليق تعديل تريده فرنسا بسبب تحفظ ألمانيا في "ميثاق الاستقرار الأوروبي" الذي حدد سقف ديون دول منطقة اليورو، حتى 2023 بسبب الوباء.

وسعى ماكرون وميركل إلى إظهار تفاهمهما خلال هذا المؤتمر الصحفي، والتوجه إلى بعضهما بأسمائهما الأولى.