شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى في اشتباكات بين الشرطة الفرنسية وروّاد حفل غير قانوني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قال مسؤولون محليون في غرب فرنسا السبت، إن خمسة من الشرطة أصيبوا، حالةُ اثنين منهم خطرة، بعدما حاولت قوات الأمن فض حفل غير قانوني يضم نحو 1500 شخص، بينما فقد أحد رواد الحفل يده.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد الأمن وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع، بينما ألقى رواد الحفل مفرقعات ومقذوفات وقنابل حارقة حين اندلعت الاشتباكات بعدما تحرك نحو 400 من الشرطة لفض الحفل.

وقال إيمانويل برتييه قائد الشرطة في منطقة إيليه فيلين، إن شاباً عمره 22 عاماً فقد يده في أثناء "العنف الشديد"، وقالت قوات الأمن عبر حسابها على تويتر، إن الاشتباكات استمرت نحو سبع ساعات.

وحتى صباح السبت، ظل حوالي 1000 شخص في مضمار لسباقات الخيول قرب ريدون في بريتاني، حيث أقيم الحفل، وقال مسؤولون إنهم يأملون في استعادة السيطرة قريباً.

وقال باسكال دوشين رئيس بلدية ريدون لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية: "لم يكن الحضور هناك للاحتفال، لكن للاشتباك مع الشرطة".