شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح تجربة نقل «مركب خوفو» بالعربة الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

نجح فريق العمل بالمتحف المصري الكبير، في التجربة الأولى لاختبار كفاءة أداء العربة الذكية المخصصة لنقل مركب الملك خوفو.

وقال اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إن هذه هي التجربة الأولى ضمن سلسلة من التجارب، التي سوف يقوم بها فريق العمل الهندسي والأثري من المتحف بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، لضمان وصول المركب بأمان، مشيراً إلى أن النقل سيتم بواسطة العربة الذكية ذات التحكم عن بعد، والتي استُقدمت خصيصًا من بلجيكا، لنقل المركب قطعة واحدة، بعد حمايتها وتأمينها أثناء التحرك.

وأضاف أن التجربة تهدف إلى اختبار كفاءة العربة وقدراتها على التحمل، أثناء عملية السير على المحاور المختلفة للطرق، صعوداً وهبوطاً، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرتها على المناورة في المنحنيات وفروق الارتفاعات بالطرق، وهي تحمل أوزاناً مماثلة لوزن المركب، ونموذجاً للهيكل المعدني الواقي لها، وبنفس الطول والعرض.

وأكد مفتاح أن التجربة أثبتت نجاحها؛ وقدرة وكفاءة العربة الذكية على إتمام عملية النقل بنجاح، حيث تم الاطمئنان الكامل على توازن العربة، وسلامة وثبات الهيكل المعدني أثناء السير وعند المنحنيات مع كفاءة وسلامة الطرق.

وقال إنه قد تم فصل المركب عن مبنى المتحف الحالي وأصبح المركب والهيكل المعدني جزءاً واحداً تمهيداً لعملية النقل النهائية بعد الانتهاء من المتبقي من الأعمال الهندسية.