شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإماراتي لهواة الجولف جاهز للانطلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد خمسة أشهر من إعلان الإطلاق، سيعرض الدوري الإماراتي للهواة للجولف (EAGL) مفهومه الرائد من خلال حدث السلسلة المصغرة المكون من تسع حفر على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف غداً الأحد.

ومن المقرر أن يتنافس العديد من صانعي القرار في المنطقة من قطاعي الجولف والأعمال، وجميعهم من هواة الجولف الجادين، وجهاً لوجه في الحدث المتلفز. ستكون بطولة الدوري الإماراتي للهواة للجولف الرئيسية، المقرر عقدها في وقت لاحق من هذا العام، أول بطولة للهواة تعتمد على الامتياز التجاري في العالم.

وتبدأ السلسلة المصغرة الأولى من نوعها في الساعة 15:30، حيث يبدأ البث على قناة دبي الرياضية 2 قبل 15 دقيقة في الساعة 15:15 ويستمر حتى انتهاء المباراة الأخيرة في 18:50.

وأبدى كابتن أبو ظبي رورز، غاري ويبر، الذي يلعب بهانديكاب 1.7، تحمسه للعب أمام كاميرات التلفزيون بينما يخوض مباراة ضد روهيت جوبتا من فريق يوروبين سيفيس في الساعة 16:40.

وقال ويبر: "إنه حدث رائع، من الواضح أن هناك الكثير من الضغوطات عندما تكون الكاميرات خلفك وأنت تلعب الجولف، لكنني أعتقد أن فريقي سيكون مستعداً، سيشاهد الكثير من الناس، بما فيهم الأطفال - ولكي ينظروا ويفكروا في أنه يمكنهم أيضًا اللعب في حدث مثل هذا يومًا ما هو أمر رائع حقًا لهواة الجولف، سيساعد هذا على نمو الرياضة بشكل أكبر.

وقال بول مورناغان، الذي يلعب دور قائد فريق جامبو الأسيوي، أنه حريص على أن يبدأ لاعبيه بداية سريعة".

وقال: "مع صيغة مباراة التسع حفر علينا أن نبدأ بشكل قوي. بينما نستعد للحدث سنحافظ على عقلية التعامل مع الأمور بسهولة، والإحماء بشكل جيد والتعود على درجة الحرارة ثم لعب الجولف بطريقتنا المعتادة المعتاد ومحاولة حجب جميع كاميرات التلفزيون والصحافة وأي شيء آخر يدور في الخلفية. يجب علينا فقط الخروج والاستمتاع بالحدث والحصول على أكبر عدد ممكن من الضربات حتى نتمكن من الصعود على الفور قبل الوصول إلى الحفرة الثامنة أو التاسعة".

وسيتبع المباراة منتدى مجال الجولف الذي يحضره شخصيات بارزة وحفل عشاء وتقديم جائزة على خلفية الجولة الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة التي تقام في توري باينز.