شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحد أشهر رواد المسجد النبوي الشريف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

توفي أحد أشهر رواد المسجد النبوي الشريف منذ أكثر من 50 عاماً، الجمعة، وهو الشيخ محيي الدين حفيظ الله عن عمر ناهز 107 أعوام.

وقالت وسائل إعلام محلية سعودية، إن حفيظ الله توفي في وقت إقامة صلاة الجمعة، ليغيب بشكل نهائي عن الحرم المدني بعد نحو خمسة عقود اعتاد فيها قضاء الجزء الأكبر من يومه في الصلاة وقراءة القرآن في ردهات الحرم النبوي. وتمت الصلاة عليه فجر السبت في الحرم، ثم دفن في بقيع الغرقد.

وتفاعل عدد كبير من المغردين مع نبأ وفاة حفيظ الله، داعين له بالرحمة والمغفرة؛ حيث قال المهتم بالآثار الإسلامية للحرمين الشريفين محمد أبو مالك: إن الفقيد عاش وحيداً وليس لديه زوجة أو أبناء وكان يسكن في غرفة تكفل بها أحد المحسنين موضحاً أنه كان يحضر الصلوات الخمس بالمسجد النبوي.

وقال الباحث السعودي في معالم وأعلام المدينة المنورة، ياسر الحجيلي، في نعي حفيظ الله: «من أعلام المدينة، لازم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 50 سنة، تخاله أسطوانة من الحرم».