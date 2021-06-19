شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم باسل النوباني ممثلاً للأردن والعرب بأولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في تميز جديد للتحكيم العربي على مستوى الريشة الطائرة، وقع الاختيار على الحكم القاري والدولي الأردني باسل النوباني للمشاركة في إدارة منافسات الريشة الطائرة بدورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين «أولمبياد طوكيو 2020» والتي ستقام من 24 يوليو/تموز لغاية 2 أغسطس/آب المقبلين في العاصمة اليابانية طوكيو.

وتلقى الحكم دعوة رسمية من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة واللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الأولمبية للمشاركة في إدارة مسابقة الريشة الطائرة بالأولمبياد ليكون الحكم العربي الوحيد والممثل الأوحد لمنطقة غرب آسيا كذلك.

وقال النوباني: «أهدي هذا الإنجاز الكبير الذي توج 30 عاماً من التميز في عالم الريشة الطائرة، لاعباً في المنتخب الأردني، وبطلاً للعرب، وقائداً لعدة سنوات لمنتخب الأردن، ومدرباً ومنظماً للفعاليات، وحاصلاً على عدة شهادات عالمية من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي، ومحاضراً تحكيمياً، وحكماً قارياً ودولياً، إلى روح والدتي العظيمة وروح والدي الغالي أحد أهم أعمدة الريشة الطائرة في الوطن العربي المدرب الباني والحكم والإداري وعضو مجلس الإدارة الحاج مصباح النوباني أبو المنتصر».

وتمنى النوباني أن يكون على قدر المسؤولية؛ لتمثيل بلاده الأردن والوطن العربي خير تمثيل.