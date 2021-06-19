«أهل الكهف» في المغرب

كشف المنتج المصري وليد منصور عن انتهاء عدد كبير من مشاهد فيلم «أهل الكهف» للفنان خالد النبوي، وأعلن عبر ستوري إنستجرام أنه سيسافر مع طاقم العمل الأيام المقبلة إلى المغرب لتصوير ما تبقى من مشاهد، حيث نشر صورة لأبطال المسلسل معلقاً عليها «قريباً إلى المغرب».

والفيلم يشارك في بطولته: محمود حميدة، مصطفى فهمي، عبدالرحمن أبو زهرة، أحمد فؤاد سليم، غادة عادل، محمد ممدوح، وآخرون، ومن قصة وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.