شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «الشفرة الزرقاء» في عيد الأضحى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن أبطال المسرحية الإماراتية «الشفرة الزرقاء» عن موعد عرضها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على أحد مسارح الدولة، على أن يتم فتح شباك حجز التذاكر خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل من إنتاج فرقة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، ومن تأليف حمد الظنحاني، وإخراج راشد عبد الله.

ويشارك في بطولتها عدد من نجوم المسرح الإماراتي؛ من بينهم: إبراهيم القحومي، ندى الملا، أحمد عبد الله، إلى جانب عدد من المواهب الشابة، وتدور قصة العمل من خلال إرسال رسالة بأن حياة المعرفة والعلم جميلة، وأن إدمان الألعاب الإلكترونية ضار للأطفال، ويجلب الفيروسات المدمرة للحياة، وأن الإنسان يستطيع باكتسابه للمعرفة وإعماله للعقل أن يتغلب على كل المخلوقات، ويبتكر ويخترع أشياء جديدة نافعة.