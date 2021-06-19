اخبار العالم

استثمارات قطاع التأمين تنمو 1.5% رغم الجائحة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات قطاع التأمين تنمو 1.5% رغم الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت أصول قطاع التأمين في الإمارات بحوالي 4.9% في 2020 إلى 118 مليار درهم منها 71.79 مليار درهم أصول الشركات الوطنية و46.25 مليار درهم للشركات الأجنبية، ونمت استثمارات شركات التامين العاملة في الدولة بحوالي 1.5% في العام الماضي إلى حوالي 70 مليار درهم، منها 34.48 مليار درهم استثمارات الشركات الوطنية و35.49 مليار للشركات الأجنبية.

وتراجعت أقساط التأمين خلال لعام 2020 بنحو 2.9% إلى 42.68 مليار درهم مقارنة بنحو 44 مليار درهم عام 2019، وارتفعت أرباح شركات التأمين في الوقت نفسه بنحو 13.5% لتصل إلى 2.93 مليار درهم مقابل 2.58 مليار درهم في العام السابق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا