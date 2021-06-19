شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات قطاع التأمين تنمو 1.5% رغم الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت أصول قطاع التأمين في الإمارات بحوالي 4.9% في 2020 إلى 118 مليار درهم منها 71.79 مليار درهم أصول الشركات الوطنية و46.25 مليار درهم للشركات الأجنبية، ونمت استثمارات شركات التامين العاملة في الدولة بحوالي 1.5% في العام الماضي إلى حوالي 70 مليار درهم، منها 34.48 مليار درهم استثمارات الشركات الوطنية و35.49 مليار للشركات الأجنبية.

وتراجعت أقساط التأمين خلال لعام 2020 بنحو 2.9% إلى 42.68 مليار درهم مقارنة بنحو 44 مليار درهم عام 2019، وارتفعت أرباح شركات التأمين في الوقت نفسه بنحو 13.5% لتصل إلى 2.93 مليار درهم مقابل 2.58 مليار درهم في العام السابق.