هنا قتلت الأم ابنها وطعنت زوجها وابنتها.. اللقطات الأولى لموقع "مذبحة الغربية" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

عرضت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 تغطية مباشرة من منطقة طه الحكيم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، بعدما أقدمت ربة منزل على طعن ابنها وزوجها وابنتها بالسكين.

أكد أهالي المنطقة أن نجلها "م" ٣٠ عاما، يعمل كهربائي سيارات يشهد له بحسن الخلق والتدين وكان دائما يحافظ علي الصلاة في المسجد وتربى في تلك المنطقة ولم يشهد أحد أي سوء منه.

وأضاف أهالي المنطقة خلال البث المباشر أن الأسرة مقيمة في ذلك المنزل منذ ٣٠ عاما وتعيش الأم مع أبناءها وزوجها في حالة هدوء تام وكان جميع أفراد الأسرة علي خلق وتدين، تتكون الأسرة من الابن الأكبر "م" ولديه 3 شقيقات بنات، 2 متزوجات خارج المنزل، وشقيقته الصغري تعيش مع الأسرة.

وأشار أصدقاءه بالمنطقة أن الأم هي التي ترعى الأسرة بعد مرض والده ومكوثه بالمنزل ومنذ فترة قريبة أصيبت الأم بحالة هيسترية لا يعلم أحد سببها، دفعها ذلك لارتكاب الواقعة.

وأضاف أحد الجيران بالشقة المجاورة للأسرة أنه فوجئ أمس بصراخ الطفلة الصغيرة ما دفعه للدخول لشقة جيرانه ووجد الابن ملقى على الأرض ومطعون بسكينة ووالده مصاب بجرح بيده ووالدته فاقدة للوعي.

كان شارع محمد رمضان بمنطقة طه الحكيم، بدائرة قسم أول طنطا، شهد أمس الجمعة، تعدي ربة منزل على نجلها الأكبر وزوجها وابنتها الصغيرة بآلة حادة "سكين"، ما أسفر عن مصرع الأول بطعنة نافذة فى البطن أودت بحياته في الحال، وإصابة الأب وابنته بجروح، بسبب إصابتها بحالة هياج نفسي، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "محمد. ز" 32 عاما، كهربائي سيارات، جثة هامدة وبه إصابات ظاهرية ومصاب بطعنة نافذة فى البطن وإصابة والده ويدعى "ز.ع" كهربائي سيارات، وشقيقته الصغرى بجروج، وجميعهم مقيمون بمنطقة طه الحكيم بدائرة قسم أول طنطا.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين أن وراء الواقعة ربة منزل قامت بقتل نجلها وإصابة زوجها ونجلتها الصغيرة، وتم القبض على المتهمة.

وأكد شهود العيان أن المتهمة تعاني من أزمة نفسية منذ فترة، وجرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصابين لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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