تعرف على أعلى فائدة مقدمة على شهادات الادخار في 19 بنكًا بعد قرار المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تواصل البنوك بيع الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع أمام الجمهور، غدا الأحد، دون تغيير في أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة الـ5 على التوالي.

وقرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس الماضي، الإبقاء على سعر الفائدة.

وتقدم البنوك شهادات ادخار بآجال مختلفة للعملاء، ودوريات صرف عائد متباينة، ولكن شهادة آجال 3 سنوات تشهد إقبالا واسعا من العملاء، وذلك لارتفاع عائدها، أو متوسط آجالها.

ويتيح البنك للعملاء الجدد مع إصدار شهادة ادخار فتح حساب توفير بالبنك بهدف إيداع عائدها بشكل منتظم في الحساب، وكذلك إصدار كارت خصم مباشر للتعامل بالسحب والإيداع على ماكينات الصراف الآلي، وإتاحة كارت ائتمان (كريدت كارد) بضمان نسبة من رصيد الشهادة للشراء أو تقسيط مشترياته إلكترونيا في حال موافقة العميل.

كما يتيح البنك للعملاء الجدد أو الحاليين عقب إصدار الشهادة إمكانية الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا، للتعامل على شهادته إلكترونيا.

ويقدم البنك للعملاء قرضا نقديا بضمان الشهادة يصل إلى 98% من إجمالي قيمتها، فضلا عن إمكانية كسر الشهادة واستردادها بشرط مرور 6 أشهر من شرائها.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل الشهادات ذات الفائدة المرتفعة في 19 بنكا بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة للمرة الـ5 على التوالي:

1- ميد بنك: يتيح شهادة بفائدة 11.25% سنويا، ويصرف العائد مقدما شهريا على مدار 3 سنوات.

2- البنكً الأهلي المصري: يطرح الشهادة (البلاتينية) 3 سنوات بسعر فائدة 11% سنويًا يقسم العائد ليصرف كل شهر.

3- بنك مصر: يبيع شهادة (القمة) بسعر فائدة 11% سنويًا لدورية العائد الشهري.

4- البنك الزراعي المصري: يقدم شهادة (الحصاد) بسعر فائدة 11% سنويًا ذات عائد شهري.

5- البنك العربي الأفريقي الدولي:

تتراوح الفائدة بين 10.5% سنويًا لدورية العائد الشهري، و10.75% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي، و10.8750% سنويًا على دورية العائد نصف السنوي، و11% سنويًا على دورية العائد السنوي.

6- بنك التعمير والإسكان:

يقدم شهادة التعمير 3 سنوات بعائد سنوي يتراوح بين 10.50% سنويا لدورية العائد الشهري، و10.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوي، و11.25% سنويا لدورية العائد نصف السنوي.

7- بنك القاهرة: تتراوح نسبة الفائدة بين 10.25% سنويًا على دورية العائد الشهري، و10.5% سنويًا على دورية العائد ربع السنوي.

8- المصرف المتحد: يبيع الشهادة (الماسية) بسعر فائدة تتراوح بين 10.5% سنويًا للعائد الشهري، و10.75% سنويًا للعائد ربع السنوي، و11% سنويا.

9- البنك العقاري: يطرح شهادة بنسبة فائدة تتراوح بين 11% سنويًا للعائد الشهري، و11.25% سنويًا للعائد ربع السنوي.

10- بنك المشرق مصر: يبيع شهادة بنسبة فائدة 11% يقسم العائد ليصرف شهريًا.

11- بنك الاستثمار العربي: يطرح شهادة تبلغ نسبة الفائدة عليها 11% سنويًا ويصرف العائد شهريا.

12- البنك المصري لتنمية الصادرات: نسبة الفائدة 10.80% لدورية صرف العائد شهريًا، و11.85% لدورية صرف العائد ربع السنوي، 10.90% سنويا نصف السنوي، و11% سنويا للعائد السنوي.

13- EG بنك: نسبة الفائدة تتراوح بين 10.5% سنويًا يصرف العائد شهريًا، أو 10.75% سنويًا للعائد نصف السنوي.

14- التجاري وفا بنك مصر: يقدم الشهادة الثلاثية التي يتراوح العائد السنوي بين 10.25% يصرف شهريًا، و10.5% يصرف كل 3 أشهر، 10.75% يصرف في نهاية المدة.

15- بنك الكويت الوطني: يطرح شهادة 3 سنوات تتراوح نسبة الفائدة بين 10.25% سنويًا يصرف العائد شهريًا، و10.5% سنويًا يصرف العائد ربع سنوي.

16- بنك الإسكندرية: يقدم شهادة ثلاثية تتراوح نسبة الفائدة بين 10% سنويًا ويقسم العائد ليصرف شهريًا، و10.25% يصرف العائد ربع سنوي.

17- بنك قناة السويس: شهادة آجال 3 سنوات، يتراوح العائد السنوي بين 10% يصرف شهريا، 10.10% يصرف كل 3 أشهر، و10.25% يصرف كل 6 أشهر و10.5% يصرف سنويا.

18- بنك أبوظبي الأول مصر: شهادة ثلاثية تتراوح بين 10% سنويًا يصرف شهريا، و10.25% سنويًا يصرف ربع سنوي، و10.5% سنويًا يصرف كل سنة.

19- بنك ناصر الاجتماعي: شهادة الادخار 3 سنوات لجميع العملاء من 21 عاما تتيح فائدة 11% سنويا ويصرف العائد شهريا، أو 11.5% سنويا يصرف العائد سنويا.

شهادة رد الجميل لمدة عام واحد (لكبار السن من وأكثر 60 عاما): يبلغ العائد عليها 10.75% سنويًا يصرف العائد سنويًا، و10.25% للعائد الذي يصرف شهريًا.

شهادة رد الجميل لآجال 3 سنوات: تتراوح بين 11.25% سنويا للعائد الشهري، و12% سنويا للعائد السنوي.

شهادة رد الجميل عام واحد (لكبار السن فوق 60 عاما): 10.75% يصرف سنويًا، و10.25% يصرف شهريًا.

شهادة 3 سنوات: تتراوح الفائدة بين 11.5% سنويًا تصرف نهاية كل سنة و11% تصرف شهريًا.