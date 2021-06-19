تنسيق القبول بالجامعات 2021 - 2022.. بيان رسمي من المجلس الأعلى للجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.

وناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي 2021-2022.

وقد وافق المجلس على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2021-2022 بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.