السعودية تؤكد دعمها لحقوق شعب الروهينجا

أكدت السعودية مجددا موقفها الثابت في دعم شعب الروهينجا المسلم، داعية إلى ضمان سلامتهم وأمنهم والاعتراف بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في المواطنة الكاملة وتوفير الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة.

جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس اللجنة الرابعة بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير مفوض وجدي بن حسن محرم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد اليوم السبت.

وأوضح محرم، أنَّ المملكة العربية السعودية صوّتت بالامتناع على القرار المطروح أمام الجمعية المعنون بالحالة في ميانمار.

وأشار محرم إلى أنّه لا يمكن تجاهل أن الأزمة السياسية الحالية في ميانمار أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني المرير الذي تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

وقال "يطالب وفد المملكة ميانمار بتحمل مسؤوليتها تجاه أقلية الروهينجا المسلمة والإنهاء الفوري لجميع أعمال العنف وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني". وطالب محرم ب"اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنصاف الضحايا ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع المتورطين في انتهاك القانون الدولي الإنساني".