غينيا تتخلص من فيروس إيبولا نهائيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يونيو - 2021 4:23 مساءً

طوت اليوم غينيا صفحة فيروس إيبولا، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت.

وكان فيروس إيبولا قد بدأ في التفشي في غينيا في فبراير الماضي، وأصاب 16 شخصا وقتل 12 منهم، وحذرت الصحة العالمية من احتمالية تفشيه ووصوله إلى الدول المجاورة.

وتسبب عدوى إيبولا قيئا وإسهالا شديدين وتنتشر من خلال سوائل الجسم. ومعدل الوفاة بها أعلى بكثير من كوفيد-19. وكان آخر تفشي للعدوى في غينيا بالفترة بين 2013 إلى 2016.

وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إرسال فريق طوارئ إلى الكونغو وغينيا، وحذرت من تفشي أوسع للمرض، إذا لم يتم تداركه.