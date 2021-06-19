رومانيا توجهت بطلب من اوكرانيا للإعتراف بـ “عدم وجود” اللغة المولدوفية

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ 49 دقيقة

نقلت وسائل إعلام رومانية اليوم السبت عن توجه رومانيا إلى أوكرانيا بطلب “الاعتراف بعدم وجود اللغة المولدوفية” بشكل رسمي.

وأوردت الوكالة أن وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو عقد اجتماعا مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا على هامش المنتدى الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية، أكد خلاله دعم رومانيا للتعاون بين كييف وحلف الناتو وطلب من أوكرانيا مجددا الاعتراف بعدم وجود اللغة المولدوفية.

وأعلن الوزير الروماني أنه “بعد الاعتراف بالمساواة بين اللغة الرومانية وما يسمى باللغة المولدوفية”، يتعين على أوكرانيا أن تعترف رسميا بأن اللغة المولدوفية لا وجود لها.

وكانت الرئيسة المولدوفية مايا ساندو اقترحت على برلمان بلادها النظر في إضفاء تعديلات دستورية بهدف إعادة تسمية لغة الدولة من المولدوفية إلى الرومانية، علما أن الحديث يدور عمليا عن لغة واحدة إذا تعتبر المولدوفية لهجة من لهجات اللغة الرومانية. ونص إعلان استقلال جمهورية مولدوفا عام 1991 على أن اللغة الرسمية في البلاد هي الرومانية، لكن في العام 1991 أثبت نص دستور البلاد أن لغة الدولة هي “المولدوفية على أساس الأحرف اللاتينية”.

وتمارس رومانيا الضغط على مولدوفا في موضوع اللغة، حتى وردت عام 2012 تقارير بأن بوخارست ستعترض على منح مولدوفا العضوية في الاتحاد الأوروبي إذا رفضت التخلي عن التسمية التاريخية للغتها واعتبارها “رومانية” بشكل رسمي.