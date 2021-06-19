أثيوبيا ترد على تصريحات المبعوث الأوروبي بشأن “الإبادة في تيغراي”

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

ردت أثيوبيا رسميا على تصريحات بيكا هافيستو، المبعوث الأوروبي بشأن ارتكاب القوات الأثيوبية إبادة في إقليم تيغراي.

أعربت الحكومة الإثيوبية، السبت، عن رفضها للتصريحات الصادرة من مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى إثيوبيا بيكا هافيستو بشأن “الإبادة في تيغراي”.

وقالت الحكومة في بيان تحت عنوان “الرد على التعليقات غير المسؤولة وغير الدبلوماسية لوزير خارجية فنلندا”، إن ادعاءات السيد هافيستو، هي دليل واضح على رغبته الضمنية بتقويض الحكومة الإثيوبية ومحاولة لتسهيل التدخل غير المبرر من خلال المعلومات المضللة والأكاذيب المشينة.

وكان هافيستو كشف بوقت سابق أن قادة إثيوبيا قالوا له في محادثات مغلقة جرت هذا العام، إنهم يعتزمون “إبادة سكان إقليم تيغراي لمدة 100 عام”.

وحذر المبعوث الأوروبي من أن مثل هذا الهدف “يبدو بالنسبة لنا كتطهير عرقي”.

وتعد تصريحات بيكا هافيستو، المبعوث الأوروبي ووزير خارجية فنلندا، والتي وصف فيها محادثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد ووزراء آخرين في فبراير الماضي، من أكثر التصريحات حدة حتى الآن بشأن الصراع حول إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا.

وجاءت التصريحات خلال جلسة نقاشية عقدت الثلاثاء مع لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي.