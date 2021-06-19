السلطات الأمنية العراقية تعلن اعتقال 10 عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك شمالي البلاد

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم السبت، اعتقال 10 عناصر من تنظيم "داعش" في محافظة كركوك شمالي البلاد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان"وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في العراق، والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، من إلقاء القبض على ١٠ إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "العناصر التي جرى اعتقالها، تتوزع ما بين مقاتلين وعناصر إسناد بتنظيم داعش ضمن ما يسمى قاطع كركوك، وتقوم بتوفير الدعم اللوجستي للتنظيم".

وأوضح أن المعتقلين "قدموا اعترافات أمام الأمن والقضاء، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

في وقت سابق اليوم، ذكر مسؤول محلي، أن صيادي أسماك قتلوا في انفجار عبوة ناسفة في محافظة صلاح الدين، وسط البلاد.

وقال المصدر وفقا لـ"العين الإخبارية" إن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم، ما أسفر عن مصرع شخصين كانا يمارسان مهنة الصيد عند بحيرة (الشاي)، في قرية الدراويش بمحافظة صلاح الدين".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "العبوة الناسفة زرعها تنظيم داعش واستهدف من خلالها ترويع السكان المدنيين وزعزعة الأمن".

وتابع المصدر أن "قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثاً عن الجناة، فيما نقلت سيارة إسعاف جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي".

وتشهد المحافظات الشمالية في العراق وصولاً إلى حدود إقليم كردستان فضلاً عن بعض المناطق في شرق وغرب البلاد، هجمات إرهابية من قبل عناصر تنظيم "داعش"، والتي غالباً ما تستهدف المدنيين والنقاط الأمنية.

وتطارد السلطات الأمنية العراقية، عناصر التنظيم عبر سلسلة من العمليات العسكرية المتلاحقة بغطاء جوي من قبل قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.