تحالف رصد: مليشيات الحوثي جندت اكثر من 12 الف طفل خلال 7 اعوام

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

اكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان (تحالف رصد) ان مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، جندت (12054) طفل في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021م.



واوضح المدير التنفيذي لتحالف "رصد" مطهر البذيجي في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ، ان المليشيات الحوثية عملت على تجنيد (12054) طفل بينهم عدد (308) طفلاً مجنداً ينتمون للفئة العمرية مابين 8 الى 11عام، وعدد (4430) طفل ينتمون للفئة العمرية مابين 12 الى 14عام، وعدد (7305) طفل ينتمون للفئة العمرية مابين 15 الى 17 عام..مشيراً الى ان محافظة عمران كانت أكثر المحافظات عدداً في تجنيد المليشيا للأطفال، حيث سُجل فيها تجنيد (1935) طفلا مجندا تلتها محافظة ذمار بعدد (1861) طفلا مجندا ثم محافظة صنعاء بعدد (1861) طفلاً مجنداً ومحافظة تعز بعدد (1248) طفلاً مجنداً ثم صعدة بعدد (1116) طفلاً مجندا وامانة العاصمة بعدد (1031) طفلاً مجنداً ومحافظة حجة بواقع (803) طفل.

واشار البذيجي، الى ان الفريق الميداني لتحالف رصد، وثق عدد 6729 طفل مجنداً لا يزالون مستمرون بالقتال مع الميليشيا فيما قتل عدد 2450 طفل في العمليات العسكرية وأصيب عدد 498 طفل وتم اسر 790 طفل في الجبهات المختلفة في حين عاد 1004 الى اسرهم ولازال مصير 572 طفل مجهولا حتى اللحظة..مطالباً المليشيات الحوثية بالإيقاف الفوري لعمليات تجنيد الأطفال واشراكهم في العمليات العسكرية وتجنيبهم ويلات الحرب.

ولفت الى ان المليشيات الحوثية عملت منذ مايو 2014م بوتيرة عالية على استقطاب وتجنيد الأطفال واشراكهم في العمليات العسكرية، واستخدمت في سبيل ذلك المدراس والمساجد والمراكز الصيفية ووسائل الاعلام.

كما طالب المدير التنفيذي لتحالف "رصد" منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الاممي، ممارسة مزيداً من الضغط على المليشيا الحوثية وعدم استهدافها للأطفال..مشدداً على ضرورة تطبيق قرار الأمين العام للامم المتحدة بإدراج الميليشيا الحوثية على اللائحة السوداء بإجراءات عملية على ارض الواقع.