شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الفرنسية تشتبك مع رواد حفل غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون محليون في غرب فرنسا اليوم السبت إن خمسة من الشرطة أصيبوا وإن اثنين منهم في حالة خطرة بعدما حاولت قوات الأمن فض حفل غير قانوني يضم نحو 1500 شخص، بينما فقد أحد رواد الحفل يده.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أفراد الأمن وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع بينما ألقى رواد الحفل مفرقعات ومقذوفات وقنابل حارقة حين اندلعت الاشتباكات بعدما تحرك نحو 400 من الشرطة لفض الحفل.

وقال إيمانويل برتييه قائد الشرطة في منطقة إيليه فيلين إن شابا عمره 22 عاما فقد يده في أثناء "العنف الشديد". وقالت قوات الأمن على حسابها على تويتر إن الاشتباكات استمرت نحو سبع ساعات.