وزير الهجرة كندي: كندا ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام

19 يونيو , 2021

اعلن وزير​الهجرة​واللاجئين والجنسية الكندي ماركو ميندتشينو إن بلاده ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام في إطار جهودها لحل أزمة عالمية.

ولفت في تصريح له، الى أن كندا ستقبل ما يقارب مثلي عدد الأشخاص المشمولين بالحماية، وهم من تقدموا بطلبات لجوء وحصلو على وضع لاجئ بعد الوصول إلى البلاد، وكذلك أقاربهم من الدرجة الأولى في الخارج. والعدد ​الجديد​ المستهدف هو 45 ألفا ارتفاعا من 23500.

وتوجه ميندتشينو إلى أفراد أسر اللاجئين بالقول "نأمل أن يكون بإمكاننا تسهيل سفرهم، مع الأخذ في الاعتبار بشكل واضح قيود السفر السارية".