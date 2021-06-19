وزير الهجرة كندي: كندا ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام

19 يونيو , 2021
اعلن وزيرالهجرةواللاجئين والجنسية الكندي ماركو ميندتشينو إن بلاده ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام في إطار جهودها لحل أزمة عالمية.
ولفت في تصريح له، الى أن كندا ستقبل ما يقارب مثلي عدد الأشخاص المشمولين بالحماية، وهم من تقدموا بطلبات لجوء وحصلو على وضع لاجئ بعد الوصول إلى البلاد، وكذلك أقاربهم من الدرجة الأولى في الخارج. والعدد الجديد المستهدف هو 45 ألفا ارتفاعا من 23500.
وتوجه ميندتشينو إلى أفراد أسر اللاجئين بالقول "نأمل أن يكون بإمكاننا تسهيل سفرهم، مع الأخذ في الاعتبار بشكل واضح قيود السفر السارية".
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