منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر في أفريقيا



حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من تدهور المشهد الوبائي في أفريقيا، مكررة دعوتها لتسريع عملية توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي أمس: «في أفريقيا، زادت حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) بنسبة 52 في المائة في الأسبوع الماضي فقط، فيما زادت الوفيات بنسبة 32 في المائة». وتابع أنه يتوقع أن «تزداد الأمور سوءاً». وفيما نبّه غيبريسوس إلى المؤشرات الخطرة للمشهد الوبائي في أفريقيا، يقدّر مراقبون أن عدد الإصابات الفعلية قد يكون ضعف الأرقام المتداولة رسمياً، وذلك بسبب عدم توفّر قدرات الرصد والفحوصات. وقال غيبريسوس إن التبرّع باللقاحات إلى البلدان الفقيرة هو حلّ للأمد المتوسط من أجل بلوغ الهدف الأول المتواضع من التغطية اللقاحية بنسبة 10 في المائة من مجموع السكان بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل. وأضاف أن ما تحتاجه البلدان النامية لبلوغ التغطية اللقاحية نسبة 40 في المائة من السكان بنهاية هذا العام و70 في المائة منتصف العام المقبل هو 11 مليار جرعة، وأن هذه الكميّة لا يمكن أن تتوفّر سوى عن طريق تحرير براءات اختراع اللقاحات والتعجيل في نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى البلدان النامية القادرة على إنتاجها.

- طفرة «دلتا» تتمدد أوروبياً

مع اقتراب عدد الوفيّات العالمية المؤكدة الناجمة عن «كوفيد - 19» من الأربعة ملايين وسقوط ما يزيد على عشرة آلاف ضحّية كل يوم، 90 في المائة منها في البلدان النامية، وفي الوقت الذي بدأ الأوروبيوّن ينزعون الكمّامات الواقية ويحلمون بصيف طبيعي، عادت منظمة الصحة العالمية لتدقّ ناقوس الخطر من جديد، مذكّرة بأن الطفرات الفيروسية الجديدة ما زالت تشكّل تهديداً وبائياً جدّياً، ليس فقط في الدول التي تعاني من عجز كبير في اللقاحات وتأخير في حملات التمنيع، بل أيضاً في البلدان التي تتقدّم فيها التغطية اللقاحية حسب الجدول الزمني الذي وضعته المفوضية الأوروبية والتي باشرت بالاستئناف التدريجي لدورة النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

وقال مدير المكتب الإقليمي الأوروبي للمنظمة الدولية، هانز كلوغيه، إن الطفرة دلتا (الهندية سابقاً) سارية بنسب متفاوتة في معظم البلدان الأوروبية، وإن التغطية اللقاحية الحالية ليست كافية لاحتوائها والسيطرة عليها، خاصة مع استئناف حركة التنقّل والتجمّع التي تنشط بكثافة خلال العطلة الصيفية.

ويأتي تحذير كلوغيه بعد ساعات من قرار الحكومة البرتغالية إقفال العاصمة لشبونة خلال نهاية الأسبوع إثر الانتشار السريع لطفرة «دلتا» التي تشير آخر التقديرات إلى أنها تشكّل نصف الإصابات الجديدة تقريباً، وقبل النداء الذي وجهته الحكومة الألمانية إلى مواطنيها ظهر أمس بالتزام «أقصى درجات الحذر» واحترام القواعد المرعيّة للوقاية والاحتواء إزاء ارتفاع عدد الإصابات بهذه الطفرة في الأسابيع الأخيرة.

