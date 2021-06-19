الصين.. تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن بر الصين الرئيسي سجل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس صعودا من 23 حالة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 24 من الإصابات الجديدة كانت لحالات وافدة من الخارج ..أما الحالات الست التي انتقلت إليها العدوى محليا فكانت جميعها في إقليم جوانجدونج بالجنوب الشرقي.

وقالت اللجنة إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 42 ارتفاعا من 25 قبل يوم ..ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91564 حالة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.